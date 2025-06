In Google Messaggi arrivano finalmente delle funzioni già presenti in altre app: cancellazione e Snooze

Queste aggiunte cercano di migliorare l'app, rendendola allo stesso tempo più appetibile per gli utenti e in grado di competere di più con altre realtà e altre app di messaggistica.

Quali sono le più importanti novità introdotte in Google Messaggi? Il sistema di messaggistica dell'azienda di Mountain View ha subito uno dei più grandi aggiornamenti del passato recente con l'introduzione di alcune novità che, su altre piattaforme, sono state molto apprezzate dagli utenti. Google, dunque, ha pensato di andare sul sicuro, aggiunge alla propria piattaforma la funzione di "Elimina per tutti" , lo "Snooze delle notifiche" e la "Personalizzazione delle chat RCS" .

Elimina per tutti e Snooze delle notifiche

Anche su Google Messaggi, dunque, arriva la funzione che permetterà di eliminare i messaggi per tutti, anche per il destinatario. Si tratta di una funzione che è stata molto apprezzata su WhatsApp fin dalla sua prima apparizione. Una funzione che permetterà di rimediare ad eventuali errori di invio, errori di battitura ecc... Inoltre, tenendo premuto il messaggio e selezionando il cestino, si potrà scegliere se eliminare solo per sé stessi o per tutti.

Per quanto riguarda le notifiche, invece, è stata introdotta la possibilità di "mettere in pausa" le notifiche di una conversazione senza disattivarle in modo permanente. Si potrà scegliere fra 1, 8, 24 ore o per un tempo indefinito. Le chat sospese saranno grigie e mostreranno un'icona a forma di orologio. Si potranno riattivare le notifiche in qualsiasi momento.