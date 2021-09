God of War Ragnarok: aspetto di Thor al centro delle dichiarazioni del director

Thor di God of War Ragnarok

God of War Ragnarok introdurrà molteplici nuovi personaggi, come ad esempio Thor. Ora, il director del gioco ne parla, raccontandone l'aspetto e la personalità. Scopriamo quindi perché il Dio del Tuono non assomiglia all'eroe Marvel e quali idee trasmette.

Eric Williams, director di God of War Ragnarok, spiega: "Vogliamo solo che sia un tizio grande, sai. C'è l'interpretazione della Marvel, è una cosa. È interessante. Volevamo, sapete, andare un po' più a fondo nella mitologia stessa". Williams spiega che essere un dio è legato alla presenza e, per quanto questa versione di Thor non sembri un modello, la potenza e l'intensità emessa non è inferiore.

Williams ha anche parlato di alcune persone che conosce che sono grandi e grosse e in che modo questo sia legato a Thor: "Hanno una presenza immediata. E non è sempre a causa dei muscoli. Sono solo come un muro ma in formato umano, sapete. Così questo è un muro in formato Dio, sapete, ed è per questo che era molto importante [realizzarlo così]".

Cory Barlog - che svolge il ruolo di Creative Director di God of War Ragnarok - ha poi aggiunto: "Penso che ci sia qualcosa di fantastico nel fatto che non tutto ha bisogno di essere un scintillante essere tutto muscoli, per essere comunque fantastico, potente e intimidatorio."

Williams ci spiega brevemente anche il carattere di Thor in God of War Ragnarok, confermando quanto ci aveva già raccontato il primo capitolo della saga norrena di Kratos: "Volevo che si sentisse quasi come un bambino adulto, sai, se hai tutto quel potere e puoi fare quelle cose, non hai intenzione di crescere. Non ne hai bisogno. Fai solo quello che vuoi."

