God of War Ragnarok: il nuovo director spiega cosa porterà di nuovo nella serie

God of War Ragnarok avrà un nuovo director, Eric Williams - veterano della saga -, che prenderà il posto di Cory Barlog, che ha reimmaginato Kratos in versione norrena con il capitolo del 2018. Il cambio di director porterà ovviamente dei cambiamenti al gioco e nuovi "punti di vista". Quali sono?

Williams spiega: "Purtroppo non ha funzionato per me e mia moglie. Così ho faticato molto con il gioco. Tipo, come faccio ad prenderlo in carico? Sapete, e per fortuna abbiamo ancora un sacco di padri e madri e genitori nella squadra da cui posso prendere in prestito le storie. Così ho guardato la cosa da un altro punto di vista. Ero come, ok, bene, l'ultimo gioco includeva un solo giovane e un sacco di adulti. C'erano molte domande e molte cose da dire. E mi sono detto, beh, come possiamo cambiare la cosa? Possiamo introdurre una prospettiva migliore per Atreus che sta diventando un giovane uomo. E così abbiamo voluto trovare il modo di introdurre personaggi che sono più vicini alla sua età e che permettano di mostrare diversi punti di vista". In questo caso, Williams parla anche di Angrboda, giovane ragazza, ultimo dei giganti.

Angrboda, uno dei nuovi personaggi di God of War Ragnarok

"E ho analizzato la cosa come se fossi un bambino, sai, avere a che fare con i genitori. Quindi c'è un qualcosa di interessante per tutti. Può essere come, oh, se sei un genitore, lo vedrai in questo modo. Sai, se ti ricordi di quando eri bambino, forse puoi vederla in questo modo. E se siete giovani, probabilmente seguirete questo punto di vista e sarà come, dannazione, come se capissi tutte le parti coinvolte, cosa devo fare? E così introduciamo una credibile umanità nei personaggi che permette alle persone di connettersi e vivere appieno la storia."

