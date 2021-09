Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: miglioramenti in arrivo confermati da Team Ninja

Square Enix e Team Ninja hanno pubblicato la lista di miglioramenti che saranno inclusi in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione presentato all'E3 2021 e poi condiviso in fase di prova con i giocatori PlayStation. Le correzioni indicate sono basate sul feedback dei giocatori.

Ecco la lista di miglioramenti promessi da Team Ninja per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin:



Stabilizzare il frame rate

Regolare la grafica e l'illuminazione

Regolare la visibilità quando la telecamera colpisce il muro

Regolare i danni da caduta

Regolare il recupero dei MP per Scudo dell'anima e Scoppio

Regolare il sistema Break

Fare in modo che la versione PS5 supporti il trigger adattivo

Ridurre i fotogrammi per l'uso delle pozioni

Migliorare i controlli delle abilità

Regolare i tempi di annullamento delle mosse

Mantenere l'indicatore di lancio per la magia nera anche quando viene interrotta

Permettere di impostare la posizione di lancio della Magia quando non si ha un lock-on.

Aggiungere i vantaggi nel migliorare l'affinità di lavoro dell'equipaggiamento

Rendere i drop ottenibili solo toccandoli

Fare in modo che gli oggetti aumentino l'esperienza di un certo lavoro quando vengono usati

Regolare l'IA e le azioni dei nemici minori

Regolare la visibilità dei nemici volanti

Regolare il BGM e gli effetti sonori

Regolare il layout del menu

Aggiungere le icone buff/debuff e lo stato degli alleati

Aggiungere l'ordinamento degli oggetti

Aggiungere un menu di opzioni personalizzabile

Aggiungere tutorial per ogni tipo di arma

L'equipaggiamento e le abilità degli alleati possono essere cambiati

Aggiunta di una nuova funzione per potenziare temporaneamente gli alleati

Regolazione del bilanciamento della difficoltà e riorganizzazione dei livelli di difficoltà da Facile-Normale-Difficile a Storia-Azione-Difficile

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato apprezzato per il proprio gameplay, ma di certo non ha colpito dal punto di vista grafico. Nel complesso, anche considerando che si tratta di un gioco ancora in sviluppo e senza una data di uscita, quanto mostrato e dato in mano ai giocatori era molto "ruvido". Molti dei miglioramenti presenti in questa lista erano quasi scontati.

Ecco il provato della demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.