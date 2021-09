Dead Space remake: nuove informazioni rimandate al prossimo anno

Dead Space remake è stata una delle piacevoli sorprese di quest'anno. Il gioco di EA Motive si è mostrato con un piccolo teaser trailer e poi tramite una serie di video di sviluppo che hanno illustrato i punti cardine del gameplay. Ora, però, il team di sviluppo conferma che non ci saranno nuove informazioni fino al prossimo anno.

L'informazione è stata condivisa su Reddit, dove EA Motive ha scritto: "Ora lavoreremo a testa bassa sul gioco, prendendoci un po' di tempo per rivedere tutti i pensieri, le teorie e i suggerimenti che tutti voi avete condiviso con noi. Non vediamo l'ora di mostrarvi come avete contribuito a dare forma al gioco l'anno prossimo, quando saremo più avanti nello sviluppo!"

Come potete vedere qui sopra, l'informazione è stata condivisa insieme a piccolo video del "work in progress" del gioco, che mostra gli ambienti di gioco di Dead Space. Ha poi continuato affermando: "Ci è piaciuto molto vedere e sentire tutti i vostri feedback e le vostre reazioni. Era importante per noi darvi uno sguardo anticipato su ciò cui stiamo lavorando, in modo che possiate dirci i vostri pensieri. Continueremo a leggere i vostri feedback e quali sono le vostre aspettative per il remake di Dead Space. Tutto ciò che abbiamo mostrato è un lavoro in corso, il che significa che lavoreremo su cose come la tuta di Isaac, l'estetica e l'atmosfera dell'Ishimura. Stiamo lavorando per assicurarci che abbia il giusto livello di usura."

Ecco tutto quello che EA Motive ha detto durante il lungo stream di Dead Space.