Dead Space, tutto quello che EA Motive ha detto durante il lungo stream

Vociferato da tempo, ma ovviamente atteso da qualunque amante dell'horror, il remake di Dead Space è stato annunciato non troppo tempo fa, e trattandosi di un progetto ancora agli albori era difficile aspettarsi chissà quale aggiornamento da parte del team alle redini dello sviluppo. EA Motive, invece, in un curioso impeto di sincerità e sregolatezza, ha deciso di sorprendere tutti con una lunga diretta, durante la quale non solo hanno dimostrato di voler aprire una linea diretta con la nutrita fanbase del marchio, ma anche chiarito di avere già una visione piuttosto precisa di come dovrà essere la sua spaventosa creatura.

Un gameplay rinnovato, ma sempre terrificante

Dead Space: originale vs remake

Partiamo da quanto visto a livello di gameplay, perché la software house sembra aver percorso la strada che molti avevano previsto al momento del reveal: implementare meccaniche dei Dead Space moderni nei sistemi del primo capitolo. Attenzione, il gioco ha sempre le stesse basi, e i Motive hanno chiarito di voler mantenere il ritmo dell'opera originale in tutto e per tutto (definendolo uno dei suoi elementi più riusciti); tali basi sono state però ritoccate per risultare più moderne, quindi lo "smembramento" alla base dei combattimenti è stato reso più rapido e preciso (più vicino al secondo e al terzo capitolo), con la possibilità di attirare a sé gli arti nemici e usarli a mò di proiettili. Non bastasse, l'impatto di tali azioni è stato del tutto rivisto e ora i modelli tridimensionali dei necromorfi reagiscono molto più realisticamente alle armi del protagonista, con pezzi di carne che si staccano dal corpo in base all'attacco ricevuto e mostrano chiaramente l'osso prima della rottura dell'arto. Il fatto che alcune armi siano più adatte a distruggere la carne nemica e altre a tagliare effettivamente l'arto potrebbe cambiare notevolmente gli equilibri in battaglia.

Non è peraltro tutto qui: persino le sezioni a gravità zero utilizzeranno il sistema di movimento del secondo capitolo (che sfruttava dei minireattori sulla tuta di Isaac per permettere di spostarsi liberamente). Un sensibile miglioramento, che costringerà tuttavia gli sviluppatori a rivedere il level design di quelle fasi. Ah, giusto per sottolinearlo: EA Motive ha precisato che non ci saranno microtransazioni in questo remake. Molti potrebbero pensare che non ci fosse bisogno di sottolinearlo, eppure dopo le scelte non proprio oculatissime fatte a riguardo in Dead Space 3 è stata una mossa furba mettere immediatamente le cose in chiaro.