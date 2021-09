PS Plus settembre 2021: annuncio oggi? Ripassiamo i leak dei giochi gratis PS4 e PS5

L'annuncio dei giochi del PS Plus di settembre 2021 è atteso per la giornata di oggi, o al massimo per domani. I giochi gratis PS4 e PS5 non sono quindi stati ancora svelati, ma nel corso degli ultimi giorni sono emersi vari rumor, tramite leak. Vediamo di fare il punto della situazione.

Sono infatti circolati due diversi rumor per ora non smentiti. Prima di tutto, però, ricordiamo che The Medium non sarà parte del PS Plus di settembre 2021: gli sviluppatori, in seguito alla comparsa di alcune voci di corridoio, ha smentito ufficialmente la cosa.

Hitman 2 sarà parte del PS Plus?

Il primo rumor circolato riguardo ai giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus era legato a Tony Hawk's Pro Skater 1+2: alcuni giocatori hanno affermato di essere stati in grado di scaricare gratis il gioco di Activision e hanno quindi supposto per questo motivo che sarà uno dei titoli dell'abbonamento di Sony. Si è parlato anche di F.I.S.T., gioco indie in uscita proprio il gioco di rilascio dei giochi PS Plus di settembre 2021. Questo però è solo il primo dei rumor.

Il secondo rumor ha parlato di giochi completamente diversi: Overcooked! All You Can Eat (per PS5), Hitman 2 (PS4) e Predator Hunting Grounds (PS4). Sono giochi "credibili" per un line up mensile del PS Plus, ma la fonte non è certo la più attendibile, visto che è una specie di forum e non un noto insider.

La verità, speriamo, sarà svelta oggi. Diteci, quali sono i giochi che sperate di ricevere con il PS Plus?