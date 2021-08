The Medium gratis nei PS Plus di settembre 2021? Bloober Team smentisce

The Medium come possibile gioco gratis nei PS Plus di settembre 2021 è una voce di corridoio che si è presentata con una certa insistenza nelle ore scorse, ma è stata ufficialmente smentita da Bloober Team, che con un tweet ha fatto chiarezza sulla questione.

Trovandoci ormai alla vigilia dell'annuncio ufficiale sui giochi gratis dei PS Plus di settembre 2021, che secondo i programmi standard dovrebbe avvenire domani pomeriggio, 25 agosto 2021, da parte di Sony, si scatenano come al solito le voci di corridoio sui potenziali giochi che potrebbero essere offerti attraverso il servizio in abbonamento.

Tra questi è emerso anche The Medium, dato per certo da qualcuno con tanto di grafica (evidentemente manomessa) sulle nuove introduzioni del Plus. Tutto questo ha spinto Bloober Team, gli sviluppatori del gioco horror in questione, a smentire ufficialmente la cosa con il tweet riportato qui sotto.



Possiamo dunque escludere sicuramente The Medium tra i candidati ai giochi gratis per PS5 e PS4 dei PS Plus di settembre 2021, mentre resta ancora in corsa l'idea di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, secondo un'altra voce di corridoio assolutamente non confermata, e anche F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ma ormai non ci rimane che aspettare un giorno e vedere quale sia la verità, sempre che Sony non abbia deciso di modificare il programma di annuncio dei nuovi titoli per gli abbonati a PS Plus.