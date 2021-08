The Elder Scrolls Online: Waking Flame disponibile per PC e Stadia

Il DLC The Elder Scrolls Online: Waking Flame è disponibile per PC e Stadia. Le versioni console, ossia Xbox Series X e S, Xbox One, PS5 e Ps4 arriveranno come sempre più tardi: l'8 settembre 2021. Pochi giorni fa è stato pubblicato un trailer per annunciare la lieta novella:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Le acque si sono calmate dopo gli eventi di The Elder Scrolls Online: Blackwood, eppure si sentono ancora le conseguenze dei piani di Mehrunes Dagon. Con il suo dominio sempre più saldo, il DLC The Elder Scrolls Online: Waking Flame introdurrà due nuovi dungeon da quattro giocatori: The Dread Cellar e Red Petal Bastion.

I 19 milioni di giocatori di ESO potranno godere delle novità dell'aggiornamento 31, una patch del gioco base che include una serie di correzioni di bug e miglioramenti alle performance, nuove case, mobili e ospiti per la casa disponibili nel Crown Store di gioco. Ecco alcuni dei miglioramenti più importanti in arrivo su console insieme all'aggiornamento dell'8 settembre:

Ridimensionamento dinamico della risoluzione attivato nella modalità Performance su Xbox Series X|S e PS5, ridimensionamento della risoluzione su Xbox Series X e PS5 tra 1080p-2160p e su Xbox Series S tra 1080p-1440p

Per tutte le console a eccezione di PS4 base e Xbox One base, una nuova modalità HDR denominata "Default" arriva con il DLC Waking Flame, una nuova impostazione che rispecchia l'aspetto originale delle illustrazioni di gioco sfruttando la gamma maggiore

Per i giocatori a cui piace di più ESO come è ora in HDR, quella modalità sarà ancora disponibile sotto il nome "Vibrant"

Per i giocatori su PC, l'impostazione per la renderizzazione multi-area che è arrivata su console a giugno con la Versione migliorata per console, arriverà su PC tramite una nuova opzione beta che aumenterà il framerate

Parte della nostra storia annuale nei Cancelli dell'Oblivion, il capitolo Blackwood chiede ai giocatori di svelare piani daedrici e sventare complotti tirannici che potrebbero distruggere la regione. Scopri come questi piani si ricollegano al principe della distruzione e al terribile destino che ha riservato a Tamriel. Disponibile ora, Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell'Oblivion che si concluderà alla fine del 2021.