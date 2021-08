PS Plus settembre 2021, giochi gratis PS4 e PS5: quando saranno annunciati e previsioni

I titoli PlayStation Plus di settembre 2021 sono vicini, dunque rispondiamo alla tipica domanda di questo periodo, ovvero quando verranno annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 del prossimo mese, per gli abbonati al servizio Sony?

Difficile avere certezze assolute in questo ambito, visto che ci sono state alcune sorprese in precedenza, ma tutto suggerisce che Sony segua il suo iter standard per quanto riguarda questa mandata di PS Plus: dunque l'annuncio dovrebbe dunque avvenire come da tradizione nell'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 25 agosto 2021, probabilmente intorno alle ore 17:00 o 17:30.

Per quanto riguarda poi la possibilità effettiva di scaricarli, la struttura classica pone qualche dubbio: di solito i giochi gratis per gli abbonati a PS Plus dovrebbero poi essere disponibili il primo martedì del mese successivo, cosa che in questo caso porterebbe direttamente al 7 settembre 2021, con una pausa veramente lunga tra l'annuncio e il rilascio che può far pensare a un'organizzazione diversa per l'evento anche in questo mese, restiamo in attesa di eventuali delucidazioni da Sony.

Per quanto riguarda le previsioni su quali siano i giochi gratis per PS4 e PS5 dei PS Plus di settembre 2021, in questo caso non ci sono stati leak particolarmente convincenti, dunque si va soprattutto per supposizioni. Secondo alcune voci di corridoio, riportate da vari siti, un forte candidato al lancio su PS Plus come gioco PS5 gratis potrebbe essere F.I.S.T. Forged In Shadow Torch, metroidvania già piuttosto vicino a PlayStation vista la sua presentazione durante un evento Sony ufficiale.

Quello che fa pensare a una sua possibile distribuzione gratuita direttamente su PS Plus è anche la data d'uscita, fissata proprio per il 7 settembre 2021 che dovrebbe corrispondere proprio al giorno di lancio dei PS Plus. Per altre informazioni sul gioco, vi rimandiamo al provato di F.I.S.T. Forged In Shadow Torch.

Per il resto, non ci sono indicazioni particolari su altri titoli potenzialmente in arrivo con la nuova mandata, tranne forse la possibilità che vi possa essere un vecchio Call of Duty, vista la recente presentazione di Vanguard e il legame tra la serie e PlayStation.

Ricordiamo che nel frattempo sono ancora disponibili i giochi PS Plus di luglio 2021, fino all'arrivo della prossima mandata ai primi di settembre.