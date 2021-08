Apple: un libretto d'istruzioni è stato venduto per 787,484$, è firmato da Steve Jobs

Un libretto d'istruzioni di un Apple II vecchio di 41 anni è stato venduto all'asta per 787,484$: era stato firmato da Steve Jobs. L'acquirente è Jim Irsay, proprietario di Indianapolis Colts. L'operazione di vendita è stata eseguita da RR Auction, con sede a Boston.

Si tratta di un manuale da 196 pagine, firmato da Steve Jobs e dal secondo CEO, Mike Markkula. Il libretto è del 1980, ovvero è stato stampato tre anni dopo la fondazione della compagnia. La dedica di Steve Jobs recita: "Julian, la tua generazione è la prima a crescere con i computer. Vai e cambia il mondo!". All'epoca Jobs aveva 25 anni.

Il "Julian" citato nel libretto di Apple II è Julian Brewer, figlio di un ex-distributore del Regno Unito dei prodotti Apple. Secondo quanto indicato da RR Auction, Steve Jobs e Markkula hanno firmato il manuale durante un viaggio promozionale nel Regno Unito. Brewer ha dichiarato: "Me ne stavo nella mia stanza scrivendo giochi sul mio Apple II quando mio padre mi chiamò per incontrare degli ospiti. Rimasi sorpreso nel scoprire che erano Steve Jobs e Mike Markkula. Avevo il manuale con me e solo dopo ho capito quanto fosse raro che Jobs firmare qualcosa, figuriamoci scrivere una dedica di questo tipo. Era in buoni rapporti con mio padre, quindi penso che la dedica sia stata scritta con cura."

RR Auction afferma che Apple I era un prodotto per i fan dei computer, mentre Apple II ha "cambiato il mondo" entrando nelle case di oltre 6 milioni di persone. Parlando di vendite record, non possiamo non citare il Super Mario Bros. venduto per 2 milioni di dollari: è il nuovo record mondiale per un gioco.