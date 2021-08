MediaWorld: sconti con volantino Back to School su PC, tablet e Nintendo Switch

MediaWorld propone un ottimo ritorno dalle ferie con una serie di sconti attraverso il volantino Back to School, che propone offerte su console e in particolare Nintendo Switch, oltre a PC, tablet e altri dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda le console, gli sconti sono limitati praticamente al solo Nintendo Switch, che può essere acquistato a 299 euro invece di 329, ma è interessante anche il Game & Watch di Super Mario Bros. a 34,99 euro invece di 49,99, che resta un oggetto da collezione molto interessante per gli appassionati.

In ambito PC, sono diversi gli elementi da gaming in offerta, come il potente portatile MSI GF75 proposto a 1298 euro, la sedia HP Open a 259 euro e le cuffie Logitech G432 7.1 a 49,99 euro invece di 79,99 euro.

Per quanto riguarda l'informatica più in generale, troviamo il Microsoft Surface Pro 7 da 128GB a 899 euro, il MacBook Pro da 13 pollici e 256GB a 1299 euro invece di 1479 euro e vari portatili decisamente interessanti come Lenovo Yoga 6 a 699 euro, il Lenovo Ideapad 5 a 649 euro e il Samsung Galaxy Book 15.6 pollici a 699 euro invece di 899.

Offerte interessanti anche per quanto riguarda i tablet e desktop, tra le quali possiamo trovare il Lenovo Tab M10 a 199 euro e l'Apple iPad 2020 da 10,2 pollici a 349 euro, oltre all'Apple iMac da 24 pollici con chip M1 a 1399 euro invece di 1499.

Sul fronte smartphone, si segnala la presenza di Apple iPhone 12 128GB a 799 euro e Samsung Galaxy S21+ a 849 euro. Si tratta solo di una selezione di offerte, con tutti gli sconti che sono visibili a questo indirizzo sul sito di MediaWorld, valide fino al 31 agosto 2021.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.