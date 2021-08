Xbox Game Pass, agosto 2021: la seconda mandata di giochi per gli abbonati

Ci avviciniamo alla fine di questo agosto 2021 e, anche se l'estate inizia a volgere al termine, Xbox Game Pass ha ancora diverse sorprese da proporre nel proprio catalogo in questa seconda mandata di giochi per gli abbonati. L'offerta di fine agosto si distingue per l'arrivo per una serie di interessanti novità che debuttano direttamente all'interno di Xbox Game Pass, tutte concentrate in questa seconda metà del mese, ma anche per la riproposizione in versione cloud di alcuni giochi che sono già disponibili da tempo nel catalogo EA Play su PC e Xbox: parliamo in particolare di Need for Speed: Heat, Star Wars: Battlefront 2 e Star Wars Jedi: Fallen Order. Oltre a questo segnaliamo una buona mandata di aggiunte di titoli aggiornati con controlli touch per il cloud, il notevole aggiornamenti a Hellblade: Senua's Sacrifice e infine i quattro giochi che lasceranno il catalogo a fine agosto 2021, ovvero Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 e Stranger Things 3: The Game.

Library of Ruina - Xbox e PC, 11 agosto Library of Ruina è un particolare gioco di ruolo con elementi di deck building basato sui libri Torniamo all'11 agosto perché l'uscita di Library of Ruina è avvenuta praticamente a sorpresa nel corso dell'evento ID@Xbox e non è rientrata ufficialmente nel resoconto della prima mandata di agosto 2021. Recuperiamo dunque ora la segnalazione di questo interessante titolo per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, che unisce l'RPG con combattimenti a turni alla tipica meccanica del deck building, ovvero del gioco di carte da collezionare. Si tratta di un gioco di ruolo piuttosto particolare, che ci vede interpretare una sorta di libraio magico, con i libri che rappresentano proprio l'elemento principale come base delle quest, dei combattimenti e della meccanica ruolistica, incentrata sullo scontro e il collezionare nuovi combattenti.

Boyfriend Dungeon - Xbox e PC, 11 agosto Boyfriend Dungeon mischia l'RPG dungeon crawler con la simulazione di appuntamenti Parlando di cose veramente molto bizzarre, ecco Boyfriend Dungeon, anche questo uscito ormai da vari giorni, ma che non era rientrato nell'elenco ufficiale della prima infornata di Xbox Game Pass. Uscito dall'ID@Xbox, questo titolo di Kitfox Games è una sorta di gioco di ruolo ci consente di intessere storie romantiche con le armi a disposizione. Proprio così: oltre a combattere in un dungeon crawler in stile hack and slash, Boyfriend Dungeon ci permette di approfondire la conoscenza di spade, scimitarre, alabarde e altro uscendo con loro in appuntamenti galanti all'interno di una sorta di simdate veramente molto strano in cui le armi si trasformano in vari affascinanti esseri umani. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Boyfriend Dungeon.

Humankind - PC, 17 agosto Humankind è uno strategico 4X che si pone come valido concorrente di Civilization Come abbiamo visto nella nostra recensione di Humankind, lo strategico 4X di Amplitude Studios si propone come l'alternativa più valida al classico Civilization, mettendo in scena un'esperienza simile, ma puntando anche su elementi diversi che lo caratterizzano in maniera unica. Anche in questo caso si tratta di sviluppare e far crescere una civiltà, portandola all'evoluzione all'interno di diverse ere storiche e combinando oltre 60 culture diverse. Questo può portare alla costruzione di una civiltà unica e particolare, riscrivendo in questo modo la narrativa della storia dell'umanità, in maniera davvero molto interessante, introducendo nuove meccaniche che potrebbero fare scuola nell'ambito degli strategici 4X.

Recompile - Xbox, PC e Cloud, 19 agosto Recompile è sicuramente tra i più particolari metroidvania che abbiamo visto di recente Il genere dei metroidvania, come abbiamo visto, sembra essere particolarmente ricettivo in termini di nuove idee e interpretazioni, come dimostra ancora una vota anche questo Recompile. Il gioco di Phigames si presenta molto ambizioso, con la volontà di mettere insieme le caratteristiche tipiche del metroidvania con lo sparatutto in terza persona e sezioni di hacking ed enigmi vari e in questo si staglia per una notevole originalità rispetto agli altri giochi del genere ibrido. Pecca forse anche di troppa ambizione, nel cercare di mettere insieme così tanti aspetti diversi, ma resta comunque un'esperienza molto particolare e con momenti e caratteristiche che si distinguono davvero rispetto alla massa di altri titoli nello stesso ambito.

Train Sim World 2 - Xbox, PC e Console, 19 agosto Train Sim World 2 è una simulazione con elementi gestionali per gli amanti dei treni I treni continuano ad esercitare un fascino particolare su un gran numero di persone, pare sia una cosa insita nell'essere umano: in risposta a questa passione, Train Sim World 2 può soddisfare il bisogno di collezionismo e controllo di "modellini" con una simulazione completa e approfondita sulla rete ferroviaria tedesca e anche sulla metropolitana londinese. Il titolo di Dovetail propone una riproduzione molto fedele delle varie macchine tra locomotive, vagoni e varie tipologie di treni, oltre a consentire un controllo notevolmente completo e profondo dei vari aspetti del traffico ferroviario, in una delle migliori simulazioni di questo tipo attualmente presenti sul mercato.

Twelve Minutes - Xbox, Cloud e PC, 19 agosto Twelve Minutes è una particolare avventura basata sui loop temporali Uno degli indie più interessanti emersi da questa ricca ondata estiva è Twelve Minutes, particolare avventura narrativa creata da Luis Antonio in collaborazione con Annapurna. Tutto si basa su un concetto molto interessante: un loop temporale di 12 minuti nel quale un uomo torna a casa, cena con la moglie, scopre di stare per diventare padre fin quanto tutto non precipita in un incubo a causa di un'accusa di omicidio e un poliziotto decisamente violento che irrompe in casa. Il protagonista ha però la possibilità di rivivere questi 12 minuti in continuazione, cosa che dona la possibilità di poter intervenire e cambiare qualcosa per risolvere la situazione. Pur con qualche ruvidezza, Twelve Minutes è un'esperienza davvero da non perdere, come dimostrato anche nella nostra recensione.

Psychonauts 2 - Cloud, Xbox e PC, 25 agosto L'uscita di maggior rilievo di questo finale di agosto 2021 è probabilmente Psychonauts 2, atteso seguito del platform 3D di Double Fine diventato un vero e proprio cult. Tim Schafer e compagni sono riusciti, dopo una campagna di raccolta fondi e svariati anni di sviluppo, a mettere insieme un seguito che sembra essere un'evoluzione sostanziale e in ogni direzione del già ottimo primo capitolo. Il supporto di Microsoft, con il team che nel frattempo è diventato parte di Xbox Game Studios, ha fatto il resto consentendo di incrementare ulteriormente i contenuti del gioco: in attesa delle valutazioni della stampa, Psychonauts 2 sembra candidarsi ad essere uno dei migliori action adventure con elementi platform visti in questi anni.

Myst - Cloud, Xbox e PC, 26 agosto Myst torna in versione rimasterizzata su Xbox Game Pass Myst torna su Xbox Game Pass in una forma completamente rinnovata, come adattamento del remake che era uscito l'anno scorso per Oculus Quest. Si tratta ancora della stessa magica avventura che ha rapito tantissimi giocatori all'epoca della sua uscita originale, nel 1993, quando all'impressionante potenza grafica del CD-ROM si unì la costruzione di scenari estremamente affascinanti ed enigmi in grado di porre delle serie sfide a chiunque. Il Myst che torna su PC e Xbox è sostanzialmente lo stesso ma con una veste grafica completamente rinnovata, animazioni, scene d'intermezzo, nuove interazioni e tante altre novità aggiunge in seguito, cosa che lascia il gioco fedele all'originale ma anche nuovamente sorprendente e fascinoso.

Quake - Cloud, Xbox e PC, 19 agosto Quake è tornato in forma rimasterizzata su varie piattaforme Il capostipite della celebre serie di sparatutto in prima persona, Quake, è tornato in una forma rinnovata in occasione del QuakeCon 2021, arrivando anche all'interno di Xbox Game Pass, dove in effetti la serie mancava, nonostante la presenza di praticamente tutti i titoli del catalogo Bethesda. È un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni: uscito originariamente su PC nel 1996, è uno dei pilastri del genere sparatutto in soggettiva, che propone un gameplay simile a Doom ma per la prima volta con un engine completamente 3D. Altra caratteristica peculiare di Quake è inoltre l'ambientazione in stile gotico, che mischia elementi sci-fi con altri quasi lovecraftiani e dona una caratterizzazione molto particolare al tutto.

Quake 2 - PC, 19 agosto Quake 2 sposta l'ambientazione nella fantascienza e ripropone l'azione classica da FPS Con una strana decisione da parte di id Software, lo sparatutto in soggettiva uscito nel 1997 su PC dopo il primo Quake viene considerato il secondo capitolo della serie ma in verità non ha praticamente nessun collegamento con il capostipite. La struttura di gioco è la stessa e l'engine grafico è un'evoluzione del precedente, ma al di là di questo non c'è nessun collegamento nella storia né nell'ambientazione a giustificare la prosecuzione della serie. In ogni caso, Quake 2 torna all'ambientazione puramente fantascientifica e mette in scena le avventure di "Bitterman", un marine spaziale alle prese con l'invasione aliena causata dagli Strogg. Presente sia il singolo che il famoso multiplayer, che trova massima espressione in Quake 3.