Boyfriend Dungeon, la recensione del mix tra dating sim e dungeon crawler dove gli amanti sono armi

In un mix unico tra i dating simulator e i dungeon crawler , Boyfriend Dungeon vuole renderci incredibili amanti e spadaccini di prim'ordine. Scopriamo nella nostra recensione se il gioco di Kitfox Games, disponibile su PC, Xbox (anche su Game Pass) e Nintendo Switch, è stato in grado di convincerci.

Immaginate. State organizzando un appuntamento con una persona conosciuta da poco, dopo qualche messaggio decidete di recarvi al centro commerciale per passare un po' di tempo assieme. Tutto prosegue bene, fino a quando un televisore con le gambe e un enorme telefono a conchiglia decidono di attaccarvi. Per fortuna il vostro partner si può trasformare in una spada e, insieme, fate a pezzi i nemici. Un tipico giovedì estivo? Beh, forse non per tutti, ma di certo per Boyfriend Dungeon .

Fin qui tutto regolare, se non fosse che nel mondo di Boyfriend Dungeon le persone sono divise in due categorie: quelle che sanno trasformarsi in un' arma parlante e quelle che non sono in grado di farlo. Noi facciamo parte della seconda. Uno dei nostri primi appuntamenti è però un maestro spadaccino, che ci insegna a combattere. A questo punto, veniamo spediti all'interno di un centro commerciale abbandonato, un vero e proprio dungeon nel quale appaiono mostri, i quali sono però generati a partire dalle nostre paure più profonde.

La storia di Boyfriend Dungeon si apre quando il nostro personaggio (personalizzabile per pronomi, aspetto e vestiario) arriva a Verona Beach , una giovane e calda città di mare. Nostro cugino, cospirando con nostra madre, ci ha invitati e ci ha offerto per tutta l'estate un piccolo appartamento. Il loro obiettivo è di spingerci fuori dal nostro guscio e farci incontrare nuove persone.

Questo significa anche che, per poter vedere tutti gli archi narrativi inclusi nel gioco sarà sufficiente una sola partita e non avrete bisogno di una guida per capire come sbloccare certe sequenze. Boyfriend Dungeon, anche nelle sue componenti più ludiche come vedremo a breve, è molto snello e rapido. Abbiamo infatti avuto bisogno di poco più di cinque ore per portare la nostra arma preferita al livello massimo e sbloccare così il finale di gioco. Successivamente, in un altro paio di ore abbiamo portato al massimo le altre armi e completato praticamente tutti gli extra disponibili (ovvero la creazione di vestiti e altri oggetti tramite i materiali raccolti nei dungeon).

Durante gli appuntamenti potremo scegliere cosa dire ai nostri partner, grazie a varie scelte multiple. Boyfriend Dungeon, anche per necessità di gameplay, non permette di "fallire" gli appuntamenti e non dà bivi narrativi che ci permettano di portare avanti una relazione piuttosto che un'altra. Le relazioni del gioco (non tutte per forza amorose, tra l'altro) possono avanzare in parallelo, in modo indipendente, senza preoccupazioni di sorta: l'intera Verona Beach è poliamorosa e pansessuale, in modo poco credibile ma di certo utile a semplificare la componente narrativa del gioco.

In termini di scrittura, non ci sono picchi ma non ci sono nemmeno baratri: Boyfriend Dungeon non scuoterà la vostra anima con le storie dei propri personaggi, ma gli appuntamenti fanno da contrappeso alle sequenze di combattimento, creando un buon equilibrio tra azione ignorante e narrazione leggera.

Combattimenti da Dungeon Crawler

In Boyfriend Dungeon si combatte contro varie creature

Come detto, però, Boyfriend Dungeon non è solo relazioni, ma è anche combattimenti. Per poter sbloccare l'appuntamento successivo è prima necessario ottenere Punti Amore con l'arma da noi scelta: questi si ottengono esplorando i dungeon.

Il sistema di combattimento è quello tipico dei Dungeon Crawler d'azione con visuale isometrica. Il personaggio dispone di un attacco leggero, uno pesante (si possono fare semplici combo), di una schivata e di una mossa speciale a nostra scelta a uso limitato (palla di fuoco, bomba di prossimità, incantesimo per addormentare i nemici...).

I combattimenti sono molto semplici: la maggior parte del tempo premeremo sui tasti a ripetizione il più rapidamente possibile, con giusto qualche schivata qui e là. I mostri ci attaccano in modo basilare, in un mix di colpi da vicino e da lontano: la loro potenza sta nel numero, non certo nella profondità del moveset. Boyfriend Dungeon non è un gioco tecnico e non pretende grande precisione e abilità nell'esecuzione dei colpi.

Valeria è l'unico personaggio femminile di Boyfriend Dungeon

Va detto che il nostro personaggio è inizialmente debole e la potenza dei nemici sale molto rapidamente di piano in piano, ma lo stesso si può dire di noi. Sulla base del numero di piani completati, di nemici sconfitti e di tesori trovati, otterremo punti esperienza che ci faranno salire di livello. A parte i Punti Vita, non ci sono statistiche, ma salire di livello significa fare più danni. Boyfriend Dungeon non è parco di PE e in poche esplorazioni diventeremo talmente potenti da fare a pezzi quasi tutti i nemici in pochi colpi. L'azione scorre spensierata, un po' ripetitiva di certo, ma il gioco è talmente rapido da non permettere di annoiarsi, soprattutto grazie al fatto che ogni arma-umana ha un suo moveset e proprie unicità (raggi elettrici che colpiscono più nemici, status come il sanguinamento o la paralisi, possibilità di fare parry...), che rendono gli scontri leggermente diversi ogni volta.

Le arene dei dungeon non sono esenti da difetti. Le varie aree di combattimento sono semplici spazi quadrati o rettangolari, con nessuna possibilità di interazione per attacchi ambientali o zone da sfruttare per ottenere vantaggi in combattimento. Inoltre, si ripetono molto rapidamente. Ci sono poi luoghi dedicati agli eventi "romantici", spazi pensati per parlare con il proprio partner (una pista di pattinaggio, una sala giochi, un palco per concerto e via dicendo). Ogni personaggio vi interagisce in accordo con la propria personalità e i propri gusti e noi guadagniamo Punti Amore e una cura gratis. Purtroppo però queste aree sono poche e ogni arma ha un solo dialogo: troveremo più volte gli stessi luoghi, rileggendo le stesse frasi. Nel complesso, i dungeon avrebbero necessitato di più varietà.

Ci sono vari tipi di armi in Boyfriend Dungeon

Lo stesso si può dire dei boss. In tutto il gioco avremo a che fare con cinque boss: i primi due, purtroppo, sono la stessa creatura ripetuta. Nel complesso, i boss sono banali sia in termini di design che di sfida. Il nostro personaggio diventa potente così rapidamente da fare a pezzi i boss in pochi attimi. Il nemico finale, in particolar modo, è diviso in varie fasi e molte di queste vengono annichilite dai nostri attacchi così rapidamente da impedir loro di eseguire anche solo una mossa. Il combattimento non è quindi pari ai "veri" dungeon crawler, ma permette di distrarsi un po' in leggerezza tra una sequenza narrativa e la successiva.

Boyfriend Dungeon non è un puro dating simulator e non è un puro dungeon crawler: è un mix che trova uno strano ma piacevole equilibrio, che punta alla spensieratezza. Parliamo di un gioco semplice e poco profondo (va detto che tratta di argomenti come lo stalking, ma non usa toni drammatici e non raffigura scene provocatorie), ma - se avete sempre pensato di giocare un dating simulator e temevate di annoiarvi di fronte a ore di sola lettura - Boyfriend Dungeon è un'ottima soluzione.

Dispiace che in termini stilistici la cura riposta sui personaggi non è pareggiata da quella riposta sui dungeon e sui nemici. Ci sono due dungeon nel gioco: un centro commerciale e una discoteca. Le stanze sono praticamente tutte identiche e i nemici sono un'accozzaglia di oggetti tecnologici (telefoni, televisori, VHS volanti) e altre cose casuali (bicchieri da cocktail, bocche giganti, grosse mani mostruose): considerando che rappresentano le paure del nostro personaggio, si sarebbe potuto osare con qualche design più particolare.

La colonna sonora, infine, è piacevole, anche se dispone di poche tracce.