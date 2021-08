Halo Infinite: Big Team Battle e 4v4 nella prossima beta multiplayer

Halo Infinite prosegue il suo percorso di sviluppo verso la data di uscita, attraversando diverse fasi di test di cui la prossima beta che comprenderà ancora elementi multiplayer, in particolare il Big Team Battle e il 4v4.

Dopo la scorsa beta tecnica sul multiplayer, che si è dimostrata di notevole successo, Halo Infinite attraverserà una nuova fase di prova che sarà incentrata su altre modalità di gioco, tra le quali la celebre Big Team Battle e la modalità 4v4 a squadre, con una maggiore quantità di contenuti e di utenti coinvolti rispetto a quanto visto nella prima fase.

Il nuovo aggiornamento in video sullo stato di sviluppo di Halo Infinite ha presentato alcuni di questi nuovi contenuti in arrivo in prova per gli utenti che fanno parte del programma Halo Insider, sui quali emergeranno ulteriori notizie nei prossimi giorni.

L'operation producer Sam Hanshaw di 343 Industries ha confermato quantomeno la presenza delle due modalità in questione, oltre ai contenuti che erano già presenti nella beta precedente, tra i quali la presenza dei bot e dei weapon drill, oltre alle prime sperimentazioni con il rampino.

Nel frattempo, dal medesimo video aggiornamento abbiamo saputo che la data di uscita è vicina, ma anche che la campagna co-op e Forgia arriveranno dopo, mentre in precedenza è emersa l'informazione ufficiosa che Halo Infinite avrà la modalità foto.