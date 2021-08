Halo Infinite avrà la modalità foto

Halo Infinite avrà una modalità foto, non sappiamo se dal lancio o se sarà aggiunta in una fase successiva tramite aggiornamento. La scoperta è stata fatta dai data miner spulciando tra i file di gioco, dove ne hanno trovato la configurazione.

Ormai la modalità foto è un must per quasi tutti i tripla A che arrivano sul mercato, quindi non stupisce di vederla anche in un titolo enorme come Halo Infinite. Anzi, ci saremmo stupiti del contrario.

Comunque sia, tra le opzioni presenti, pare che ci sarà la possibilità di aggiungere filtri, modificare l'inquadratura, applicare diversi effetti e maschere all'immagine, variarne le proporzioni e così via. Ad esempio si potrà aggiungere una maschera a forma di binocolo, oppure dare alla foto l'effetto Polaroid, o ancora applicare degli sticker allo scatto.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà entro la fine del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma non dovrebbe mancare molto all'annuncio di Microsoft, che potrebbe arrivare durante l'Xbox Showcase della Gamescom 2021.