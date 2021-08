Call of Duty Vanguard pesa 75 GB, Microsoft Store corregge le informazioni

Ieri abbiamo finalmente avuto modo di vedere la presentazione di Call of Duty Vanguard, il capitolo del 2021 della serie di sparatutto di Activision. Tra le varie informazioni emerse, avevamo scoperto che - secondo il Microsoft Store - il gioco sarebbe pesato 270 GB, una cifra notevole. Ora, però, il negozio digitale di Redmond ha corretto l'informazione e segnala 75 GB.

Ancora più precisamente, secondo quanto indicato da Tom Henderson, il peso di Call of Duty Vanguard può arrivare fino a 100 GB, a seconda della regione. Ovviamente è difficile per ora sapere a cosa faccia riferimento questo valore. È possibile che 75 GB sia solo la campagna e non includa il multiplayer, la modalità Zombie e, sopratutto, che non sia conteggiato Warzone. Forse, i 270 GB erano un'indicazione di tutte le modalità sommate.

Probabilmente dovremo attendere la pubblicazione di Call of Duty Vanguard per poter scoprire nel dettaglio il peso totale del gioco e della modalità Battle Royale. Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Potete leggere la nostra anteprima di Call of Duty Vanguard qui.