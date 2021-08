Super Mario arrestato prima di una partita di calcio in Inghilterra

Super Mario è stato arrestato prima della partita di calcio Barnsley contro Coventry, giocata nel fine settimana. Naturalmente non è l'originale, ma è un uomo vestito da Super Mario (di questi tempi non si può dare per scontato nulla, quindi è meglio specificare). Non è ben chiaro il motivo per cui volesse andare allo stadio in costume e perché si sia reso parte attiva nei leggeri tafferugli del pre partita, che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, ma la scenetta in sé ha un che di surreale.

Come potete vedere nel filmato sottostante, l'uomo ha iniziato a tirare pugni, finendo però il livello a terra, con i poliziotti che lo hanno ammanettato. Super Mario Alcatraz sarà presto annunciato? Magari sì...

Mario che combini? Hai avvisato papà Miyamoto della tua vita segreta da Hoolingans?

Da notare che in alcuni fotogrammi spunta anche Luigi. Come però spesso avviene, nessuno lo ha notato e Mario gli ha rubato tutta la scena. Nemmeno come teppista di strada serve a molto.

Per il resto, la partita è finita 1 a 0 per il Barnsley, con il Coventry che ha sbagliato un rigore al 95°.