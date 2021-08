LEGO: maestro giapponese ha ricreato in modo perfetto Zoma di Dragon Quest 3

La statua di Zoma realizzata con i LEGO

Un maestro giapponese nelle sculture di LEGO, FukuTaku su Twitter, si è dilettato a riprodurre in modo praticamente perfetto Zoma, l'antagonista principale di Dragon Quest 3, nonché uno dei nemici più iconici della saga. Il risultato finale è davvero stupefacente, come potete vedere dalle immagini e dal filmato allegati ai tweet sottostanti:

Secondo FukuTaku non c'è niente che non possa essere ricreato con i LEGO, come ha ampiamente dimostrato con quest'ultimo lavoro, che non è impressionante solo guardato frontalmente (ricorda in modo più che convincente il personaggio di pixel originale, nonostante sia più basso per questioni di maneggevolezza), ma anche nella sua totalità. Basta osservare i dettagli della schiena per rendersi conto del livello di accuratezza dell'opera.

La statuetta di Zoma è alta 45cm ed è stata realizzata studiando le immagini ufficiali del personaggio, senza avere però nessun riferimento preciso per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni. Per questo motivo la realizzazione è stata abbastanza lunga e ha visto numerosi intoppi, che hanno costretto FukuTaku ad eliminare delle parti già realizzate o a cambiarne delle altre. In totale ha impiegato un mese per completarla.

La scultura di Zoma non rimarrà nella stanza dell'artista, ma sarà esposta nel negozio di giocattoli Yamashiroya, che si trova nei pressi della stazione di Ueno a Tokyo. Sarà lì fino a metà settembre. Se capitate da quelle parti, andate a vederla.