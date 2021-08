Skyrim, contando l'Anniversary Edition, è ora a 14 versioni pubblicate

Ieri, con stupore (o forse no?) di molti, Bethesda ha annunciato l'arrivo di The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition, una nuova versione dell'immortale gioco di ruolo pubblicato per la prima volta l'11 novembre 2011. Contando anche questa edizione, Skyrim è ora a 14 versioni.

Come potete vedere anche nel conteggio qui sotto, Skyrim è stato pubblicato nelle seguenti versioni:



The Elder Scrolls 5 Skyrim: Xbox 360, PS3, PC e Switch (la versione Nintendo si chiama semplicemente TES 5 Skyrim, anche se in realtà è basata sulla Special Edition)

The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition: Xbox One, PS4, PC

The Elder Scrolls 5 Skyrim VR Edition: PC, PS4 (PS VR)

The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S

Contando Xbox Series X|S come una sola versione, arriviamo a 14 versioni di Skyrim. Specifichiamo inoltre che non stiamo contando la Legendary Edition per PC, PS3 e Xbox 360, non più disponibile all'acquisto: in caso contrario, parleremmo di 17 versioni.

Come potete vedere, questo supera le 11 versioni di Resident Evil 4, pubblicato su PC, Nintendo Wii, PS2, GameCube, PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, VR e (di nuovo) PC in versione UHD. In questo conteggio non sono considerati Zeebo e Mobile, in quanto non sono porting della versione originale ma giochi differenti. In ogni caso, quel che conta è che The Elder Scrolls 5 Skyrim è uno dei giochi pubblicati in più versioni.

Cosa ne pensate? Pronti a comprarlo di nuovo? Ecco tutti i dettagli sulla Anniversary Edition.