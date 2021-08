Resident Evil 4 Remake svelato alla Gamescom 2021? Capcom invia strani messaggi

Resident Evil 4 Remake è un titolo che popola le voci di corridoio ormai da parecchio tempo, essendo in effetti il prossimo in linea per quanto riguarda la serie di operazioni remake portata avanti finora da Capcom, dunque è difficile non lasciarsi suggestionare dal minimo possibile indizio che potrebbe celarsi all'interno di un tweet, se questo arriva direttamente da Capcom e a pochi giorni dalla Gamescom 2021.

Succede così che un messaggio potenzialmente innocuo da parte dell'account ufficiale di Resident Evil possa essere preso come un possibile teaser su Resident Evil 4 Remake, anche se potrebbe ovviamente trattarsi di un grosso malinteso: quello che vedete qui sotto è il tweet in questione, inviato da Capcom in queste ore.



"4 Itchy. Tasty." È in verità una citazione che i fan della serie avranno sicuramente colto: si tratta di un estratto dal Diario del Custode nel primo Resident Evil, uno dei testi più inquietanti che si siano mai trovati all'interno dei numerosi documenti sparsi per tutta la serie horror.

Il diario raccoglie vari pensieri da parte di un Custode che lavora presso il laboratorio Umbrella nella Villa Spencer a Raccoon City, e testimonia il progressivo degrado dell'uomo in uno zombie, con il messaggio in questione che rimane l'ultima pagina scritta prima della presunta trasformazione definitiva.

Tuttavia, quel "4" posto ben in evidenza all'inizio del messaggio (che è comunque presente nel testo originale) non può che far pensare a un possibile rimando a Resident Evil 4, di cui si attende, prima o poi, l'annuncio del Remake, visto che l'ultimo uscito nella serie è quello di Resident Evil 3.

Visto che la Gamescom 2021 è in arrivo la prossima settimana, dal 25 al 27 agosto 2021, l'idea che sovviene è che sia previsto un annuncio in tale occasione, anche se non è facile che Capcom scelga un evento del genere per presentare il suo gioco.

Al riguardo, le voci di corridoio parlavano di un annuncio ufficiale non prima del 2022, mentre per un riepilogo generale della situazione vi rimandiamo al punto della situazione su Resident Evil 4 Remake.