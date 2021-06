PlayStation Plus luglio 2021, ecco i giochi PS5 e PS4 gratis

Ecco quali sono tutti i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, due per PS4 e uno per PS5, scaricabili liberamente a partire da martedì da tutti gli abbonati.

Sony ha annunciato quali sono i tre giochi PS5 e PS4 scaricabili gratis, quindi senza costi aggiuntivi, dagli abbonati a PlayStation Plus nel mese di luglio 2021: A Plague Tale. Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, che formano l'ennesimo mese davvero interessante per i giocatori PlayStation. I giochi PS Plus di luglio 2021 saranno disponibili per il download a partire da lunedì 5 luglio 2021 fino al 2 agosto 2021, giorno in cui arriveranno i titoli gratuiti successivi. Da notare che oltre ai titoli annunciati, rimane scaricabile gratuitamente per tutto il mese anche Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4, che sarà disponibile fino al 2 agosto 2021. Vediamo ora i giochi gratis PS Plus di luglio 2021 per PS4 e PS5 nel dettaglio:

A Plague Tale: Innocence A Plague Tale: Innocence A Plague Tale: Innocence racconta la storia di Amicia, una ragazza coraggiosa in viaggio insieme a suo fratello Hugo. Siamo nel 1349 e la peste sta devastando il regno di Francia e l'Europa tutta. I due sono in fuga dall'inquisizione, oppressi da orde di spietati ratti portatori della malattia. Durante la loro avventura, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato. Riusciranno a sopravvivere senza perdere la loro innocenza? Sbrigatevi a scoprirlo, perché sta per arrivare il seguito del gioco! Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di A Plague Tale: Innocence

WWE 2K Battlegrounds WWE 2K Battlegrounds è un arcade a tema Wrestling che vede impegnati i combattenti Superstar e Leggende WWE. I match si svolgono in scenari surreali, sparsi per tutto il pianeta, dove i nostri se le danno di santa ragione usando il loro arsenale di tecniche reali e adulterate dalla fantasia. Il gioco offre diversi tipi di incontri: Steel Cage, Royal Rumble, Fatal 4-Way e altri ancora, commentati da Mauro Ranallo e Jerry ""The King"" Lawler. I giocatori non l'hanno accolto benissimo, ma con il tempo e le varie patch, è molto migliorato rispetto al lancio. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di WWE 2K Battlegrounds