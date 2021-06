Halo Infinite non è l'ultima spiaggia del franchise Halo, per Phil Spencer

Halo Infinite non è l'ultima spiaggia della serie Halo. A dirlo è stato Phil Spencer in un'intervista rilasciata a IGN, dove ha avuto modo di parlare anche del nuovo gioco di 343 Industries. Stando a Spencer, la storia di Halo e la sua enorme fanbase permetteranno di supportare Halo Infinite nel tempo e la serie rimarrà parte dell'ecosistema Xbox negli anni a venire.

Quella di Spencer è più che altro una speranza, anche se secondo lui è supportata da alcuni fatti inconfutabili. Naturalmente Microsoft e 343 Industries stanno lavorando con grande ardore e convinzione su Halo Infinite, per avere il miglior gioco possibile. L'obiettivo è quello di renderlo un titolo di cui i fan possano essere fieri e il lavoro dell'ultimo anno è andato tutto in quella direzione.

Già in passato 343 Industries aveva parlato di Halo Infinite come di una piattaforma su cui avrebbe continuato a lavorare negli anni a venire per espandere l'esperienza di gioco. All'E3 2021 è stato presentato il lato multiplayer del gioco che sarà free-to-play, quindi accessibile gratuitamente da chiunque abbia un PC, una Xbox o un abbonamento con Cloud Gaming.

Attualmente Halo Infinite non ha ancora una data di lancio definitiva, anche se è stato confermato che uscirà entro la fine del 2021. Alcune voci parlano di novembre, ma per ora non c'è niente di confermato.