PS Store: Sony chiede almeno 25mila dollari per essere messi in evidenza

La prima pagina del PS Store è senza dubbio una delle vetrine più importanti per tutti coloro che volessero vendere i loro giochi attraverso il negozio digitale di PlayStation. Alcuni sviluppatori, però, si stanno recentemente lamentando che essere messi in quella posizione non è una cosa alla portata di tutti: Sony chiederebbe, infatti, non meno di 25 mila dollari inserzione.

A sollevare i vaso di Pandora è stato il publisher di giochi indipendenti Iain Garner di Neon Doctrine, che, pur senza fare nomi, ha detto che i maggiori produttori di console (che non sono Microsoft) chiedono almeno 25 mila dollari per promuovere il gioco all'interno del loro negozio digitale. Kotaku, invece, fa i nomi e dice che Sony potrebbe arrivare persino a chiedere 200mila dollari. Garner non fa esplicitamente il nome di Sony, ma dice che non è la società che ha il Game Pass e che come alternativa propone un post sul blog, escludendo in questo modo anche Nintendo.

Secondo la sua esperienza con The Legend of Tianding questo misterioso platform holder non aiuta molto i giochi "che non gli piacciono". Per loro non ci sono "fanfare, feature e amore". Anzi, tutto il processo di approvazione dei giochi sembra essere difficoltoso, con tre differenti generazioni di software backend, diverse forme di social media e altro. L'unico modo per superare tutte queste cose è spendere 25mila dollari, oltre al classico 30% delle vendite effettuate.

Kotaku conferma nuovamente che i sospetti puntano su di Sony, dato che sono cifre che gli sono state confermate anche da altre parti. Una situazione che rende ancora più complesso per un publisher indipendente farsi notare, soprattutto in un mercato nel quale escono decine di titoli indipendenti ogni mese, oltre alle produzioni più grandi che possono permettersi senza problemi questo genere di vetrine.

Si tratta, quindi, anche i un'occasione per i proprietari delle piattaforme per monetizzare questi spazi oltre che fare in modo di dare spazio ai progetti perlomeno più strutturati, con un team di un certo tipo alle spalle.