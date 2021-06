Doki Doki Literature Club Plus! disponibile per tutte le piattaforme

Doki Doki Literature Club Plus! è finalmente disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Si tratta della versione riveduta, corretta e ampliata della visual novel di culto di Team Salvato, che è riuscita a formare un'ampia comunità di appassionati desiderosi di entrare nel club per declamare poesie.

Leggiamo le nuove caratteristiche del gioco:

Benvenuti in uno spaventoso mondo di poesia e seduzione! Scrivete poesie per la vostra amata e riscrivete la vostra storia per raggiungere il finale perfetto. Questa è l'occasione giusta per scoprire perché DDLC è uno dei più amati videogame horror psicologici del decennio!

Reclutati vostro malgrado nel Club Letterario della scuola, cercherete le parole e le mosse giuste per conquistare la vostra amata, ma l'amore sui banchi di scuola svanirà presto nell'orrore! Riuscirete a svelare il segreto dei dating game e raggiungere il finale perfetto?

Doki Doki Literature Club Plus contiene:

6 nuove storie secondarie di amicizia e letteratura, con ore di contenuti inediti

Oltre 100 immagini sbloccabili con nuova grafica di gioco, sfondi, bozzetti inediti e altro

26 brani musicali, compresi 13 brani inediti sbloccabili di Nikki Kaelar, con special guest Jason Hayes e Azuria Sky

Un lettore musicale di DDLC integrato. Perfetto per rilassarsi con una playlist di brani preferiti. Oppure uno solo. In loop. Per sempre

Un aggiornamento in alta fedeltà, con tutta la grafica ora in Full HD (1080p)

Se vi interessa, proprio oggi abbiamo pubblicato uno speciale per cercare di spiegare il successo di Doki Doki Literature Club!