Roblox Guida: codici promozionali e oggetti gratuiti (agosto 2021)

Uno degli aspetti più divertenti di Roblox è senza dubbio quello di poter personalizzare il proprio avatar dalla testa ai piedi, grazie al numero virtualmente infinito di accessori a disposizione, come cappelli, acconciature e vestiti. Buona parte degli oggetti costa un certo quantitativo di Robux, la valuta di gioco, acquistabile con denaro reale. Tuttavia ci sono tantissimi codici promozionali da riscattare per ottenere accessori senza spendere un euro, così come tanti oggetti gratuiti che non aspettano altro che essere aggiunti alla vostra collezione. Buona parte è disponibile solo per un periodo limitato, quindi se siete interessati a un particolare accessorio vi conviene approfittarne finché siete in tempo. In questa guida di Roblox troverete tutti i codici promozionali, gli oggetti gratuiti e quelli premio riscattabili e tutt'ora attivi ad agosto 2021.

Oggetti gratuiti Roblox Oltre ai codici promozionali ci sono oltre 100 oggetti gratuiti che potrete riscattare e aggiungere alla vostra collezione. Di seguito trovate l'elenco di tutti quelli in regalo dal team di Roblox e il link per riscattarli direttamente sul sito ufficiale del gioco. Oggetto Categoria Link Applaud Emote Ottieni Beautiful You Jeans Pantaloni Ottieni Belle Of Belfast Long Red Hair Capelli Ottieni Black Jeans Pantaloni Ottieni Black Jeans with White Shoes Pantaloni Ottieni Black Ponytail Capelli Ottieni Blockhead Testa Ottieni Blue Plaid Shirt Camicia Ottieni Casey Avatar Ottieni Check It Faccia Ottieni Chill Faccia Ottieni Cindy Avatar Ottieni City Life Woman Avatar Ottieni Claire Avatar Ottieni Colorful Braids Capelli Ottieni Cool Side Shave Capelli Ottieni Dark Green Jeans Pantaloni Ottieni Denim Jacket with White Hoodie Camicia Ottieni Dennis Avatar Ottieni Denny Avatar Ottieni Down to Heart Hair Cappello Ottieni Eggphone Attrezzatura Ottieni Erik is My Hero Maglietta Ottieni The Encierro Cap Cappello Ottieni Fan Hand Sign - Why Don't We Accessorio Ottieni Grey Striped Shirt with Denim Jacket Camicia Ottieni Guitar Tee with Black Jacket Camicia Ottieni Guitar Tee with Black Jacket Camicia Ottieni Happy New Year Ox Accessorio Ottieni Happy New Year Rat Accessorio Ottieni The High Seas: Beatrix The Pirate Queen Avatar Ottieni I <3 Pizza Shirt Maglietta Ottieni Jade Necklace with Shell Pendant Accessorio Ottieni Jean Shorts Pantaloni Ottieni John Avatar Ottieni Junkbot Avatar Ottieni Kenneth Avatar Ottieni Knights of Redcliff: Paladin Avatar Ottieni Knights of Redcliff: Paladin - Face Faccia Ottieni Lavender Updo Capelli Ottieni Lin Avatar Ottieni Linlin Avatar Ottieni Lindsey Avatar Ottieni Man Avatar Ottieni Medieval Hood of Mystery Accessorio Ottieni My Favorite Pizza Shirt Camicia Ottieni Oakley Avatar Ottieni Old Town Cowboy Hat Cappello Ottieni Oliver Avatar Ottieni Orange Beanie with Black Hair Cappello Ottieni Orange Shades Accessorio Ottieni Pastel Starburst Top with Gray Jacket Camicia Ottieni Pink Jeans Pantaloni Ottieni Disco Poster Girl Record Accessorio Ottieni Purple and Teal Top Camicia Ottieni Red Roblox Cap Cappello Ottieni Ripped Skater Pants Pantaloni Ottieni ROBLOX 'R' Baseball Cap Cappello Ottieni Roblox Baseball Cap Cappello Ottieni ROBLOX Boy Avatar Ottieni ROBLOX Girl Avatar Ottieni ROBLOX Girl 2 Avatar Ottieni ROBLOX Jacket Camicia Ottieni Roblox Logo Visor Cappello Ottieni Roblox Shirt - Simple Pattern Camicia Ottieni Roblox Visor Cappello Ottieni Robox Cappello Ottieni Roundy Testa Ottieni Rthro Animation Package Animazioni Ottieni Salute Emote Ottieni Serena Avatar Ottieni Shrung Emote Ottieni Silly Fun Faccia Ottieni Skyler Avatar Ottieni Sleepy Pajama Pants Pantaloni Ottieni Sleepy Pajama Top Camicia Ottieni Smile Faccia Ottieni Squad Ghouls: Drop Dead Tedd Avatar Ottieni Stadium Emote Ottieni Straight Blonde Hair Capelli Ottieni Stylish Aviators Accessorio Ottieni Summer Avatar Ottieni Teal Shirt Camicia Ottieni Tilt Emote Ottieni True Blue Hair Capelli Ottieni Winning Smile Faccia Ottieni Woman Avatar Ottieni Woman Face Faccia Ottieni ZZZ Headband Cappello Ottieni