My Hero Academia: il cosplay di Camie di YuzuPyon mostra tutti i lati del personaggio

My Hero Academia sta proseguendo nel corso della Stagione 5 dell'anime e gli appassionati di tutto il mondo stanno scoprendo settimana dopo settimana il destino dei propri personaggi preferiti. Parlando proprio di personaggi preferiti, nel mondo del cosplay ci sono alcuni volti molto noti che vengono spesso ricreati. Un esempio è Camie. L'eroina di My Hero Academia è stata creata da YuzuPyon: ecco il suo cosplay di Camie.

Camie è un'eroina di My Hero Academia, ma non frequenta la stessa scuola dei personaggi principali. L'eroina ha un design molto sensuale, che l'ha resa una favorita nel mondo del cosplay, ma nella serie contrasta questo proprio aspetto provocante con modi di fare alle volte un po' rozzi e un linguaggio non comune. YuzuPyon ci offre due scatti che ritraggono Camie.

Se siete fan di My Hero Academia, allora non vorrete perdervi anche il cosplay di Himiko Toga di monpink: è sanguinolento e folle. Come dimenticare, poi, il cosplay di Himiko Toga di Bukkitbrown: è perfetto. Anche il cosplay di Himiko Toga di lit.mira è di nuovo incredibile. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di min_mmu: è folle ma allegro.

Cambiando genere, vi proponiamo il cosplay di Lisa di shinkijade ha anche gli effetti speciali. Non possiamo perderci inoltre il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi. Ecco infine il cosplay di Tifa di kseniya propone il vestito blu del remake.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da YuzuPyon? Credete che il personaggio di My Hero Academia sia stato ricreato nel modo migliore, oppure pensate di aver visto versioni di qualità superiore?