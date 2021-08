Genshin Impact: Arataki Itto è il nuovo personaggio Geo dell'update 2.3, per un leak

Il cast di personaggi di Genshin Impact è in costante espansione, basti pensare che con l'update 2.1 arriveranno ben quattro new entry: Raiden Shogun, Kokomi, Sara Kujou e Aloy da Horizon Zero Dawn e Forbidden West. E a quanto pare con l'update 2.3 arriverà anche un nuovo personaggio legato all'elemento Geo, dal nome Arataki Itto.

L'indiscrezione è arrivata grazie a un leak pubblicato sul server Discord di Wangsheng Funeral Parlor, dove in passato sono stati svelati in anticipo diversi contenuti di Genshin Impact prima del tempo. Stando alle informazioni riportate Arataki Itto è un uomo muscoloso che apparirà con l'update 2.3 e usa l'elemento Geo. Al momento sembrerebbe che il personaggio potrebbe non arrivare subito con un banner. Un po' come nel caso di Yae Miko, che dovrebbe diventare disponibile come personaggio giocabile solo a partire dalla versione 2.2 nonostante sia apparsa nel gioco già con la 2.0.

Genshin Impact

I giocatori più attenti ai dettagli sapranno che in Genshin Impact il nome Arataki Itto non è nuovo. Il personaggio viene citato in alcune bacheche degli annunci di Inazuma, NPC e persino da Sayu e Yoimiya, con questa ultima che lo ha descritto come un uomo dall'aspetto spaventoso. Inoltre sembrerebbe avere una forte rivalità con Sara Kujou.

Ovviamente come al solito vi consigliamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in attesa di novità ufficiali da parte di miHoYo. Nel frattempo se ancora non li avete visti, ecco i nuovi trailer di Raiden Shogun e Aloy di Horizon Zero Dawn.