Pokémon GO: arriva Hoopa con la stagione del Pokémon Birba

Niantic ha annunciato che i giocatori di Pokémon GO potranno aggiungere alla loro collezione il Pokémon misterioso Hoopa. Il tutto grazie alla stagione del Pokémon Birba che prenderà il via alla 10:00 di mercoledì 1 settembre e si concluderà l'1 dicembre.

I giocatori di Pokémon GO potranno affrontare una storia di ricerca speciale che durerà per tutta la stagione e sarà scandita da diversi compiti da completare. Dalle 11:00 del 5 settembre, ad esempio, sarà disponibile una serie di obiettivi da completare che permetteranno di incontrare un Hoopa Vincolato.

Sempre il 5 settembre, ad ore alterne potreste incontrare più facilmente Pokémon di tipo Psico, come Jynx, Exeggcute e Beldum, oppure Pokémon di tipo Spettro e Buio come Rattata di Alola, Sableye e Drifloon. Ci saranno inoltre bonus speciali, come caramelle doppie per i trasferimenti. Inoltre questo è solo il primo dei vari eventi della Stagione del Pokémon Birba, con i prossimi fissati per l'8 e il 21 settembre di cui i dettagli verranno annunciati in seguito.

Pokémon GO

Completando l'intera storia di ricerca speciale, alla fine della stagione potrebbe arrivare una sorpresa che "potrebbe avere qualcosa a che fare con Hoopa", recita il sito ufficiale di Pokémon GO. Coloro che invece non riusciranno a partecipare o completare l'evento, potranno comunque incontrare Hoopa Vincolato in futuro.

Durante la stagione del Pokémon Birba inoltre alcuni Pokémon appariranno più spesso, tra cui Shuppet, Trubbish, Gothia, Teddiursa, Shelmet, Karrablast, Geodude, Rhyhorn, Slugma, Krabby, Horsea, e Mantine. Jigglypuff, Per tutti i dettagli sulla stagione del Pokémon Birba di Pokémon GO vi rimandiamo al sito ufficiale italiano di Niantic, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Sempre rimanendo in tema, a settembre ci sarà un nuovo Community Day con protagonista Oshawott, lo starter d'acqua di quinta generazione.