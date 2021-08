Sega e Atlus terranno una livestream al Tokyo Game Show 2021

Sega ha aperto una pagina web teaser dedicata al Tokyo Games Show 2021, confermando la presenza di una serie di live stream che andranno in onda dall'1 al 3 ottobre con il nome di "Sega Atlus Channel".

Il Tokyo Game Show 2021 si svolgerà tra il 30 al 3 ottobre. Come al solito sarà il palcoscenico di numerosi annunci da parte di software house giapponesi e ovviamente tra queste c'è anche Sega. Il sito teaser purtroppo non offre nessun indizio su cosa verrà mostrato per l'occasione, ma probabilmente maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Snin Megami Tensei V, il nuovo atteso JRPG di Atlus e Sega

Probabilmente parte dell'evento sarà dedicato a Shin Megami Tensei V, l'atteso nuovo JRPG di casa Atlus in arrivo a novembre su Nintendo Switch. Per l'occasione potrebbero essere presentati nuovi trailer e video gameplay per la gioia dei fan della serie.

Buone probabilità anche per novità legate al franchise di Persona, visto che siamo nel pieno dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della serie. Insomma un eventuale annuncio di Persona 6 potrebbe non essere impossibile. A tal proposito a luglio, Atlus ha confermato di essere al lavoro su 10 nuovi progetti e che svolgerà eventi in Giappone e in Occidente per celebrare la serie Persona. Inoltre lo studio sta ampliando il proprio staff proprio per realizzare un degno sequel di Persona 5, se non addirittura superarlo.