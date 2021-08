Genshin Impact: nuovi trailer per Raiden Shogun e Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West

miHoYo ha pubblicato due nuovi trailer di Genshin Impact, dedicati a Raiden Shogun e Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West. Entrambe tra pochi giorni saranno disponibili come personaggi giocabili nel celebre action RPG grazie all'update 2.1.

Il filmato dedicato ad Aloy ci offre un altro assaggio sulle sue abilità da cacciatrice con arco e i poteri dati dall'elemento Cryo. Quello di Raiden Shogun invece è un teaser trailer che svela alcuni dei retroscena legati al passato del personaggio.

Raiden Shogun è l'incarnazione di Baal, l'Archon che rappresenta l'elemento Electro che veglia su Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity. Si tratta di un personaggio estremamente importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma e sarà possibile aggiungerla alla propria squadra a partire dal 1 settembre, con il banner Reign of Serenity. Questo significa dover fare i conti con le meccaniche da gacha di Genshin Impact e, se siete sfortunati, spendere tantissimi dei Primogems che avete messo da parte.

Fortunatamente lo stesso non vale per Aloy. L'eroina di Horizon Zero Dawn e Forbidden West infatti sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PS4 e PS5, sempre dal 1 settembre. Per ottenerla dovrete aver raggiunto l'Adventure Rank 20 o superiore. Se avete soddisfatto questo requisito al primo login potrete riscattare il personaggio dalla posta di Paimon. Se giocate su PC o mobile invece dovrete attendere l'update 2.2 per ottenere Aloy.

Aloy e Raiden Shogun sono solo due dei nuovi personaggi e novità in arrivo con l'update 2.1 di Genshin Impact.