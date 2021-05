My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di min_mmu è folle ma allegro

My Hero Academia continua ad avere successo ed il merito di molti elementi, tra i quali figurano per certo i personaggi. Gli spettatori empatizzano con i protagonisti, gli eroi che fanno di tutto per salvare i più deboli, ma vengono ammaliati anche dai villain. Tra i molteplici cattivi che hanno appassionato i fan di My Hero Academia vi è Himiko Toga. Ora, Min_mmu ci propone il proprio cosplay di Himiko Toga.

Min_mmu ha optato per una versione classica e tutto sommato semplice di Himiko Toga. La villain di My Hero Academia è stata ricreata con il suo costume da scolara classico, con fiocco rosso. Non mancano ovviamente i canini, che rappresentano la sua natura quasi vampirica. Il personaggio è inoltre noto per essere sì folle, ma al tempo stesso stranamente allegro, come una normale ragazza adolescente. Min_mmu è quindi riuscita a ricreare questa doppia natura di Himiko Toga trami la posa e lo schizzo di sangue finto, che insieme creano un divertente contrasto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da Min_mmu? A vostro parere la creazione di questa cosplayer è efficace, oppure avete visto versioni più interessanti del cosplay della villain di My Hero Academia?