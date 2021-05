Returnal: il cortometraggio "Il Ciclo" ci racconta il gioco PS5 in modo unico

Housemarque e Sony PlayStation hanno rilasciato un nuovo filmato, un cortometraggio chiamato "Il Ciclo". In questo video, il game director e il marketing director ci presentano un nuovo episodio dell'Housecast, una serie di video diari di sviluppo rilasciati nei mesi precedenti al rilascio di Returnal, l'esclusiva PS5. Questo filmato, però, sembra subito diverso dal solito.

I due director sono infatti all'aperto, in una foresta, e subito si capisce che lo stile registico è da film, più che da video diario. Il cortometraggio, infatti, vuole sì presentarci il gioco, parlando del DualSense, dell'Audio 3D, delle ambientazioni, dei nemici, ma vuole anche immergerci nell'idea di essere intrappolati nel ciclo di Returnal.

Returnal

Selene è infatti intrappolata in un loop temporale dal quale neanche la morte permette la fuga. I due director si mettono ad esplorare la foresta e presto si trovano a un minaccioso bivio. I due seguono una direzione, ma presto si trovano di nuovo al bivio. Alla fine, trovano una baita abbandonata. Dopo un altro "ciclo" di esplorazione, entrano nella baita solo per scoprire che all'esterno di sono i loro io del passato. Uno sparo lascia intendere che qualcosa di tragico è accaduto in chiusura.

Il cortometraggio non rivoluziona di certo lo stile degli horror, ma fa un buon lavoro nel presentare Returnal e al tempo stesso raccontare in modo diverso l'atmosfera di gioco. Diteci, cosa ne pensate del video? Vi è piaciuto?

Vi segnaliamo infine che è disponibile l'update 1.3.7, ecco cambiamenti e correzioni introdotti.