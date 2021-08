Nier Automata: il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi

Nier Automata, dopo anni, è ancora uno dei giochi preferiti di molti appassionati. Il merito è ovviamente del sistema di combattimento, affidato alle sapienti mani di Platinum Games, ma è anche merito dei personaggi, che sono entrati nel cuore dei giocatori grazie al proprio design unico. A dimostrazione della passione per Nier Automata, il mondo dei cosplayer ancora adesso non perde occasione per ricreare 2B, la prima protagonista del gioco. Ecco ad esempio il cosplay di anastasia.komori.

anastasia.komori ci propone 2B, ma non nel modo più classico. La cosplayer, in questi scatti, ci permette di ammirare la guerriera androide con tre diversi costumi. Negli ultimi scatti potete vedere il personaggio di Nier Automata con la propria divisa da combattimento classica (ma senza la benda), mentre nei primi scatti è possibile vederne due versioni più originali. Precisamente, anastasia.komori ha creato una versione con costume da bagno e una con abito classico cinese: in entrambi i casi, ha rispettato lo "scontro" di coloro bianco-nero, sfruttando anche un bagno di latte per creare contrasto tra costume e fondale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da anastasia.komori? Il personaggio di Nier Automata vi ha convinto, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?