WWE 2K22: trailer in-engine con mese di uscita pubblicato

2K Games ha pubblicato il primo trailer in-engine di WWE 2K22. Il filmato ci permette di vedere la grafica in-game e alcune brevissime sequenze del gioco. Possiamo vedere vari lottatori e alcune mosse eseguite sul ring. Più importante è il fatto che questo video ci svela il mese di uscita: marzo 2022.

Secondo 2K Games, WWE 2K22 includerà: "Nuovi controlli, una grafica stupefacente e un motore grafico ricreato". Il gioco sportivo, infatti, è stato creato con un nuovo engine e, per quanto possiamo vedere fino ad ora, graficamente il gioco è veramente ottimo.

2K Games non ha indicato in modo preciso le piattaforme di rifermento per WWE 2K22. Considerando che 2K sta pubblicando i propri giochi sportivi sia su old-gen che su next-gen, è credibile che il gioco venga rilasciato sia su PS4/Xbox One che su PS5/Xbox Series X|S, ma per ora non possiamo averne la conferma.

Ci saranno nuove informazioni su WWE 2K22 a gennaio 2022. Non ci resta quindi che attendere per scoprire qualcosa di nuovo sul gioco.

In aggiunta a quanto detto dagli sviluppatori, un report di Forbes aveva affermato che il gameplay è fantastico, oltre a confermare che il motore di gioco era stato ricreato.