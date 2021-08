Marvel's Spider-Man su PS5: update 1.005 migliora la grafica del gioco

Insomniac Games ha pubblicato l'update 1.005 di Marvel's Spider-Man in versione PS5, ovvero la versione remastered. Non si tratta di un grosso aggiornamento, ma si occupa comunque di migliorare la grafica di gioco.

Tramite una dichiarazione ufficiale del team, possiamo scoprire che l'update 1.005 per la versione PS5 di Marvel's Spider-Man si occupa di "Aggiungere alcuni miglioramenti alla stabilità e al ray tracing". Per il momento questo è tutto quello che è stato rivelato. I "miglioramenti alla stabilità" sono una definizione molto generica, praticamente presente in ogni patch, ma quelli al ray tracing, anche se minori, sono comunque un miglioramento alla grafica, sempre gradito.

Marvel's Spider-Man su PS5: un esempio dell'uso del ray tracing

Il precedente update PS5 (1.004) era stato pubblicato lo scorso febbraio. In tale occasione, Marvel's Spider-Man aveva ottenuto - indovinate... - "miglioramenti alla stabilità", ma era anche stato risolto un problema con il movimento del personaggio. Dopo molti mesi, quindi, Insomniac è ancora attiva nel miglioramento dei propri giochi.

Recentemente abbiamo anche visto che l'update 1.11 per PS5 migliora Marvel's Spider-Man Miles Morales.

