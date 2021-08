Hollow Knight: record di giocatori contemporanei su Steam superato, senza un vero motivo

Hollow Knight è uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni, sia dalla critica che dai giocatori. Pubblicato originariamente nel 2017, il gioco ha da poco ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam: 12.891 giocatori, secondo SteamDB. Il record precedente era di circa 11.000 giocatori.

Il record è stato ottenuto il 5 agosto 2021, ma la maggior parte dei giocatori se ne è reso conto ora. La parte più interessante, però, è legata al fatto che non sembra esserci un chiaro motivo per questo risultato, se non che Hollow Knight è un gioco incredibile.

Hollow Knight: uno dei primissimi boss

Non ci sono infatti stati sconti su Steam in quei giorni e, sempre secondo SteamDB, gli spettatori contemporanei di Twitch non erano affatto molti, quindi non è credibile che uno streamer famoso abbiamo spinto molti a giocare al gioco (come spesso accade). Probabilmente si è trattato solo di una casualità o, forse, i giocatori - con l'arrivo di nuove conferenze del mese di agosto - hanno iniziato a sperare che Silksong fosse pronto all'annuncio e hanno quindi voluto riprendere in mano il primo capitolo.

Ricordiamo che Silksong proporrà un nuovo personaggio (già noto ma mai controllato dal giocatore in prima persona), una nuova regione, nuovi nemici, nuovi poteri e un nuovo sistema di missioni. Ecco la nostro più recente anteprima.