Dopo quattro anni, Hollow Knight The Sanctuary è ancora vivo: la promettente mod/espansione è in arrivo

Sembra che tutto quello che riguarda Hollow Knight sia destinato a generare attese lunghissime, anche per quanto riguarda i progetti non ufficiali collegati alla serie di Team Cherry, come possiamo vedere per Hollow Knight: The Sanctuary, una promettente mod/espansione del gioco originale che dopo quattro anni continua ad essere in sviluppo e sembra sia in arrivo.

La prima presentazione di questo progetto risale al 2021, con la pubblicazione di un trailer che dimostrava un ottimo potenziale per questa mod che, di fatto, rappresenta una sorta di grossa espansione per Hollow Knight, aggiungendo nuove ambientazioni e quest ed espandendo dunque il già ampio mondo di gioco originale.

Il silenzio che ha seguito la prima presentazione ha fatto pensare che il progetto fosse stato cancellato, ma proprio in questi giorni sono giunti nuovi segni di vita che fanno pensare a un'uscita vicina per questa interessante aggiunta non ufficiale al gioco.