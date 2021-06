My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.mira è di nuovo incredibile

Ci sono personaggi in grado di colpire al cuore (simbolicamente) moltissimi appassionati e uno di questi è per certo Himiko Toga, una dei Villain di My Hero Academia. Il personaggio è spesso ritratto dalle cosplayer di tutto il mondo, che riescono a ricrearne la follia e l'ingenuità. Ora, possiamo vedere nuovi scatti realizzati da lit.mira. Ecco il suo cosplay di Himiko Toga.

Himiko Toga di My Hero Academia è un personaggio negativo, ma il suo stile unico è altamente apprezzato. lit.mira ci propone quindi due scatti che cercano di ritrarre il personaggio. Elementi fondamentali del cosplay sono il sangue, da cui Toga trae il proprio potere (i canini vampirici non sono un caso) e il coltello, una delle armi (insieme alle siringhe) preferite del personaggio.

