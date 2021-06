Google Stadia: supporto a Chromecast con Google TV e altri TV Android in arrivo

Google ha svelato che a partire dal 23 giugno 2021 sarà possibile giocare con Stadia su Chromecast con Google TV e altri sistemi operativi Android TV. Ecco quanto è stato condiviso tramite il blog ufficiale della community di Stadia.

Oltre a Chromecast con Google TV, sarà possibile giocare a Stadia sui seguenti device:



Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick e UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, e OLED 935/805 Series Android TV

Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4

Stadia Controller

Se per caso il vostro device con sistema operativo Android TV non è incluso in questa lista, potete attivare il supporto sperimentale per giocare comunque con Stadia: ovviamente la feature è ancora in sviluppo, quindi è possibile che vi siano dei problemi con i device non presenti in elenco. In ogni caso, si tratta di un nuovo modo per accedere a Stadia più liberamente.

Si dovrà solo andare nel Play Store del vostro device di riferimento e procedere all'istallazione dell'app Stadia. Quando si gioca su un device Android TV, è possibile usare lo Stadia Controller oppure un controller Bluetooth compatibile.

Vi ricordiamo infine che la beta di Ubisoft+ si espande anche in Europa su Stadia, ma schiva l'Italia.