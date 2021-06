Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa firmato likeassassin è statuario e combattivo

Mancano pochi giorni all'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 dell'amatissimo gioco di ruolo di Square Enix. Nel mentre attendiamo di scoprire i dettagli delle nuove avventure di Yuffie, possiamo goderci un nuovo cosplay di likeassassin che ha ritratto Tifa, la guerriera del Seventh Heaven amica d'infanzia del nostro protagonista.

Come potete vedere voi stessi poco sotto, likeassassin ha proposto un cosplay di Tifa con il suo costume classico. Possiamo vedere che non manca nulla nella creazione della cosplayer: gonna, calze lunghe, bretelle, top, guanti da combattimento e parrucca sono tutti perfettamente in linea con quanto visto in Final Fantasy 7 Remake. Possiamo anche notare che in uno dei guanti sono agganciate le materie che fanno da catalizzatore per le magie utilizzabili in combattimento.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa firmato likeassassin? Credete che sia ben realizzato, oppure avete visto versioni del personaggio di qualità superiore?