FIFA 21 di nuovo primo nella classifica di inizio giugno 2021 in UK

Abbiamo ora accesso ai dati di vendita del mercato fisico videoludico della settimana di inizio giugno, terminata il 5 giugno 2021 precisamente, del Regno Unito, condividi da GfK. FIFA 21 ottiene ancora una volta la prima posizione UK, aiutato da poche uscite di peso. Bene, come sempre, i giochi Nintendo Switch. Non mancano alcuni giochi PlayStation.

Vediamo nel dettaglio la classifica UK di inizio giugno 2021:



FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Resident Evil: Village Assassin's Creeed Valhalla Minecraft (Switch) The Last of Us: Parte 2 Miitopia Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Come potete vedere, dietro FIFA 21 troviamo ancora una volta gli enormi successi Nintendo: Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe. Non mancano dalla classifica anche sempreverdi come Minecraft e Super Mario 3D World + Bowser's Fury che, sin dal D1, continua a vantare ottimi risultati. Miitopia, il più recente titolo Nintendo tra quelli presenti in classifica, resiste ancora una volta nella Top10, fermandosi in nona posizione.

Sony PlayStation può invece vantare la presenza di Marvel's Spider-Man Miles Morales e di The Last of Us Parte 2. Fuori classifica troviamo anche Ghost of Tsushima che sale del 32% in termini di vendite e arriva all'11° posizione. La classifica UK, come potete vedere, non include alcun nuovo gioco: il mercato fisico ha infatti visto l'arrivo di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, ma si è fermato in 12° posizione.

La precedente settimana, invece, Spider-Man Miles Morales e The Last of Us 2 hanno risalito la classifica UK di fine maggio 2021.