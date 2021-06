Ratchet & Clank: Rift Apart: quando arriva la review per PS5

Lo avete atteso, ammirato e agognato, ma manca davvero poco. Ratchet & Clank: Rift Apart sta per arrivare su PlayStation 5. Poco prima dell'arrivo del gioco potremo pubblicare la nostra attesissima review di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5: a partire dalle ore 16 di martedì 8 giugno 2021 potremo raccontarvi nel dettaglio tutto quello che sappiamo di questa attesissima esclusiva per PlayStation 5.

Sony, infatti, ci ha dato modo di provare il gioco con calma, in modo da arrivare alla scadenza dell'embargo con un giudizio che sia il più completo possibile, oltre che con nuove immagini e filmati di gioco.

Quindi segnatevi sul calendario la data dell'8 giugno 2021: a partire dalle 16 potremo finalmente condividere tutto quello che sappiamo del ritorno del dinamico duo, dal comparto tecnico alla longevità del gioco.

Nello ore successive, oltretutto, saremo live per raccontarvi dal vivo il gioco, per mostrarvelo e per coprire in maniera estensiva quello che in molti definiscono come il primo vero gioco di nuova generazione.

Ratchet & Clank

Che dire, quindi: a domani!