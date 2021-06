PC Gaming Show 2021: 39 giochi attesi, tra i confermati c'è anche Dying Light 2

PC Gamer ha svelato altri dettagli sul PC Gaming Show 2021, l'evento che avrà luogo il prossimo 13 giugno, in pieno periodo E3. La compagnia ha indicato che ci sarà modo di vedere ben 90 minuti di presentazione, all'interno dei quali saranno mostrati 39 giochi, uno dei quali sarà per certo Dying Light 2 Stay Hyman.

Precisamente, durante il PC Gaming Show 2021 ci sarà modo di ascoltare gli sviluppatori presentare in modo dettagliato il protagonista di Dying Light 2 Stay Human, Aiden. Ci sarà poi spazio per Naraka Bladepoint, ma anche per Hello Neighbor 2 (di cui potremo vedere nuovo gameplay).

Hello Neighbor 2

A questi si aggiungono "grandi novità" per il franchise di Orcs Must Die!, un "grande" annuncio e il reveal di Humankind, e un "messaggio da parte di Valve riguardo a Steam". Ci saranno poi vari giochi non annunciati, compreso un titolo da parte di Shiro Games e uno di tinyBuild.

Non ci resta altro da fare se non attendere che il PC Gaming Show 2021 vada in onda per vedere esattamente cosa abbia in serbo per noi. Per tutti i dettagli sull'E3 2021, potete leggere il nostro speciale dedicato: E3 2021: tutte le conferenze e gli eventi.