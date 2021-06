Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte anticipate continuano

Continuano le offerte anticipate in vista dell'Amazon Prime Day 2021 che, delineato nel dettaglio in questa pagina, è stato anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei. Oltre agli sconti di questa mattina, troviamo un Chromebook Lenovo, un compatto MSI, un SSD Lexar, l'ottima tastiera Logitech G815 e un tris di cuffie, di cui la prima da gioco, che nonostante siano a basso budget garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La due giorni di sconti si terrà il 21 e 22 giugno e come di consueto è accompagnata da offerte legate ai servizi Prime che trovate in calce alle offerte, assieme a tutti i dettagli sui due eventi musicali pensati per celebrare il Prime Day.

Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Offerta Amazon Lenovo IdeaPad 3 Chromebook - Display 14" HD (Processore Intel Celeron N4020, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, Chrome OS) - Abyss ... € 329,0 € 299,0 Vedi

Offerta Amazon MSI PRO 16T 10M-002XEU Desktop All in One Touch, Display 15.6", Celeron 5205U (1.9GHz), RAM 4GB, SSD 256GB, No S.O. € 362,9 € 308,5 Vedi

Offerta Amazon Lexar Professional NM700 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 512GB SSD, LNM700-512RB € 90,99 € 69,2 Vedi

Offerta Amazon Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Linear Switches, 5 Tasti G Programmabili, US... € 204,15 € 173,5 Vedi

Offerta Amazon Cuffie Da Gioco Per Ps5 Cuffie Per Pc Xbox One Con Microfono Led A Cancellazione Di Rumore Sull'Orecchio Compatibile Co... € 23,99 € 19,94 Vedi

Offerta Amazon SoundPEATS Veri auricolari senza fili, TWS Cuffie In-Ear Bluetooth 5.2 TrueAir2 Eliminazione del Rumore CVC, Controllo ... € 39,99 € 33,13 Vedi

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: