Gearbox e 2K: nuovo gioco al Summer Game Fest, si dice sia lo spin-off di Bordelands

L'evento di apertura del Summer Game Fest andrà in onda il 10 giugno e presenterà vari giochi. Uno dei questi, abbiamo modo di scoprire ora, è il nuovo titolo sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K Games. Non sappiamo, ufficialmente, di cosa si possa trattare, ma le voci di corridoio puntano il dito verso uno spin-off di Borderlands.

Gearbox Software aveva già confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco, ma non avevamo dettagli definitivi su questo progetto. Un recente leak ha però parlato di Tiny Tina's Wonderlands. Tiny Tina è uno dei personaggi della saga di Borderlands, una piccola folle e letteralmente esplosiva ragazzina molto amata dal pubblico.

Secondo i leak, Tiny Tina's Wonderlands sarebbe un gioco in stile Borderlands e avrà molteplici eroi "multiclasse" tra i quali scegliere. Il nome del gioco è inoltre apparso tra i trademark europei, quindi le informazioni emerse sono credibili.

Ovviamente non è impossibile che si tratti di un altro gioco. Per scoprirlo, in ogni caso, basterà attendere l'evento di apertura del Summer Game Fest. A questo riguardo, vi ricordiamo che è stato indicato il numero di giochi che saranno presentati, così come gli ospiti e gli spettacoli musicali.

Infine, vi ricordiamo il nostro speciale: E3 2021: tutte le conferenze e gli eventi.