Scarlet Nexus su Xbox Game Pass al day one? Jeff Grubb non lo esclude

Scarlet Nexus potrebbe essere inserito al lancio su Xbox Game Pass, o almeno questa sembra essere una possibilità suggerita dal buon vecchio Jeff Grubb durante un recente episodio del podcast XboxEra.

Nel corso della puntata, al giornalista di VentureBeat è stato chiesto se sapesse dire qualcosa sull'uscita di Scarlet Nexus e sulla possibilità che possa far parte del catalogo di Xbox Game Pass: Jeff Grubb ha riferito di non avere notizie certe al riguardo, ma che potrebbe essere una possibilità sensata.





Ha peraltro aggiunto che, solitamente, gli accordi di questo tipo con i third party vengono stretti molto avanti nel tempo, a ridosso della data di uscita dei giochi sul mercato, dunque la questione potrebbe essere effettivamente in ballo per quanto riguarda Scarlet Nexus.

Anche per Outriders, in base a quanto riferito, la scelta di posizionare il gioco al lancio su Xbox Game Pass è stata effettuata molto tardi nella pianificazione dell'uscita, a poche settimane dal lancio effettivo, cosa che rende possibile una decisione a sorpresa anche per altre situazioni simili, come in questo caso.

Di Scarlet Nexus abbiamo visto di recente l'Explanation Trailer che ha spiegato i dettagli tra storia e gameplay, dopo l'uscita della demo prima su Xbox Series X|S e Xbox One e poi anche su PS4 e PS5. Per il resto, rimaniamo in attesa di eventuali notizie.