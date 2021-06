Battlefield: video teaser condiviso dagli sviluppatori, novità vicine

L'E3 2021 è alle porte e ci sono molteplici giochi che gli appassionati sperano di vedere in azione. Tra i vari, di certo è incluso Battlefield. Il nuovo capitolo è stato al centro di molti rumor, ma per ora non abbiamo particolari informazioni sul gioco. Come sappiamo, però, non manca molto all'annuncio: l'account Twitter del gioco, come potete vedere qui sopra, ha inoltre condiviso un video teaser.

Purtroppo il brevissimo filmato non mostra praticamente nulla, se non un effetti visivo di distorsione di un sistema elettronico. Il tweet di Battlefield recita solo che "Tutti i sistemi sono offline. Riavvio del sistema. Caricamento al 10%". Il tweet ci rimanda poi a un livestream che andrà in onda alle 16:00 di mercoledì 9 giugno 2021 (ora di inizio del countdown del reveal del gioco). Il video mostra un simile effetto di distorsione visiva, con una scritta "Battlefield Livestream". In altre parole, non sappiamo quasi nulla.

Recenti leak hanno affermato che il prossimo capitolo della serie di Electronic Arts e DICE si chiamerà Battlefield 2042. Recentemente sono apparse online nuove immagini del gioco, che potete vedere qui.

Inoltre, DICE ha mandato messaggi codificati ai creator: ecco cosa dicono.