Loki, la serie Disney+: ecco il trailer di lancio in italiano

Loki, la nuova serie Marvel dedicata al dio dell'inganno asgardiano, disponibile in streaming su Disney+ dal 9 giugno, si mostra con il trailer di lancio in italiano realizzato per lo show.

Come nel riassunto veloce della storia di Loki fatto da Tom Hiddleston, il video riprende le varie sequenze che hanno visto imperversare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe finora.

Gli eventi della serie di Loki si svolgono infatti dopo quelli di Avengers: Endgame, e in particolare la linea temporale del 2012 in cui il fratellastro di Thor è riuscito a impossessarsi del Tesseract e fuggire.

La sua occasione di libertà però dura poco: Loki viene intercettato da una squadra di controllori del tempo, che gli chiedono di collaborare anche per riparare i danni da lui stesso causati al continuum spazio temporale.