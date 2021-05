Loki, Tom Hiddleston fa un riassunto veloce della storia per la serie Disney+

Loki farà il proprio debutto su Disney+ a breve, e Tom Hiddleston ha voluto fare un velocissimo riassunto della storia del personaggio a vantaggio di chi si è perso o dimenticato qualcosa.

Disponibile a partire dal 9 giugno, Loki racconterà le rocambolesche avventure del dio dell'inganno asgardiano dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dunque un recap è sicuramente apprezzabile.

Nel video, Hiddleston racconta rapidamente di come Loki si sia infuriato con Thor nel film a lui dedicato, per poi offrire i propri servigi a Thanos durante l'attacco dei Chitauri che si verifica nel primo Avengers.

Loki nell'artwork ufficiale della serie Disney+.

Dopodiché il personaggio cambia allineamento, si redime e ha un epilogo da eroe, salvo poi impossessarsi per un colpo di fortuna del Tesseract e fuggire dalle proprie catene all'interno di una linea temporale alternativa.

È esattamente da lì che partiranno gli eventi raccontati nella serie di Loki, che molto probabilmente fungeranno da ulteriore trampolino di lancio per il concetto di multiverso che scopriremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.